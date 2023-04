Piden investigar compra de tierras estatales a bajo precio, porque 'suena y parece fraude'

Ciudad de Panamá, Panamá/Como un “gran abuso” catalogó el aspirante a la presidencia de la República por libre postulación y abogado, Francisco Carreira, la venta de tierras estatales que recientemente fueron adquiridas por la diputada Yanibel Ábrego y que han causado un cúmulo de críticas.

Para Carreira, estos abusos que permite la ley juegan con la forma con la que se adquieren terrenos que son de todos los panameños; además, la manera cómo se les da un beneficio sin cobrar lo que debe ser es lo que ha permitido que en Panamá una gran cantidad de personas ligadas a la Asamblea Nacional, directa e indirectamente, estén “robándose las tierras de nosotros y abusando de los trámites”.

“Que aquí el trámite que se le da a una persona que no tiene recurso lo use un miembro de la asamblea es un delito, un abuso de autoridad”, dijo Carreira.

El abogado señaló que lo indicado por el secretario de la Asociación Nacional de Tierras (Anati), Víctor Vergara, sobre el asunto fue “un desparpajo”.

El problema tras este tipo de situaciones es que no existe transparencia, sostuvo Carreira, quien destacó que lo mismo que ocurre con la Anati, que no publica a quiénes están pidiendo tierras, ocurre, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo que no publica los permisos de trabajos para los extranjeros por los abusos que se dan.

“Todos deberíamos saber quiénes son los que están aplicando, sin son sociedades anónimas, así como nos exigen a los abogados que digamos quiénes son los beneficiarios, que nos digan quiénes son los que están adquiriendo las tierras también”, añadió.

Este asunto, hay que investigarlo recalcó Carreira, quien agregó que el gobierno actual ha abandonó la palabra trasparencia la “borró del diccionario”; entonces como no hay transparencia no sienten la obligación de informar nada.

Es más, tan solo la compra de tierras en estos “precios ridículos” presupone que hay algo malo; por esto es que hay que investigar porque Anati no da ni dice dónde está la información y esto “sabe a fraude, suena a fraude, parece fraude” y al final del día los panameños merecen una respuesta puntualizó.