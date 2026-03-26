Piojos en las aulas vuelven como problema recurrente tras el regreso a clases

El contacto cercano en salones de clases y durante los juegos facilita su propagación.

Panamá/Con el aumento de la convivencia escolar, también inicia una de las épocas más comunes para la aparición de piojos en niños, una situación que cada año se repite en las aulas y que pone en alerta a padres y docentes.

El contacto cercano en salones de clases y durante los juegos facilita su propagación, ya que estos se transmiten principalmente al juntar las cabezas o al compartir objetos personales como peines, gorras, audífonos y accesorios para el cabello.

Aunque no se trata de una enfermedad grave, los piojos pueden generar molestias importantes en los estudiantes. La picazón intensa, la irritación en el cuero cabelludo y la incomodidad pueden afectar la concentración y el desempeño en clases.

Ante este escenario, las autoridades de salud y educación reiteran la importancia de la prevención en casa. “Los padres deben estar conscientes de que todos los años en las escuelas hay brotes de piojo”, explicaron, al tiempo que recomendaron mantener una revisión constante del cabello de los niños.

Entre las medidas sugeridas, se destaca mantener el cabello recogido, especialmente en el caso de las niñas, así como lavar con frecuencia sábanas, gorras y objetos de uso personal que puedan convertirse en focos de contagio.

También indicaron que existen productos disponibles para el tratamiento, señalando que “en las farmacias venden champú para el lavado”, lo que permite atender los casos de manera oportuna.

Especialistas advierten que la detección temprana es clave para evitar la propagación dentro de los salones de clases, ya que una atención a tiempo puede marcar la diferencia entre un caso aislado y un brote más amplio.

Con información de Kayra Saldaña.