Planta de Mendoza opera al 75% por incidente en toma de agua cruda, informa el canal de Panamá

El canal de Panamá informó que la planta potabilizadora de Mendoza, ubicada en la provincia de Panamá Oeste, se encuentra operando al 75% de su capacidad debido a afectaciones registradas en la toma de agua cruda.

Según el comunicado oficial, la situación fue detectada recientemente, lo que motivó el traslado inmediato de personal técnico al sitio para atender la incidencia y coordinar las labores necesarias que permitan restablecer el funcionamiento total de la instalación.

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El Canal detalló que los trabajos avanzan con el objetivo de normalizar la operación en el menor tiempo posible. De acuerdo con evaluaciones preliminares, se estima que la planta podría estar operando al 100% de su capacidad durante el día siguiente, siempre que las condiciones técnicas se mantengan favorables.

La entidad ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes ocasionados y reiteró su compromiso de mantener informada a la población sobre cualquier actualización relevante relacionada con el servicio.