Polémica en Arraiján: Alcaldesa denuncia bloqueo de taxistas a bus colegial municipal

Arraiján, Panamá Oeste/A través de una denuncia en redes sociales, la alcaldesa del distrito de Arraiján aseguró que un grupo de taxistas intentó impedir el paso del bus colegial municipal, transporte que fue habilitado para trasladar gratis a estudiantes de distintas escuelas del distrito.

Taxistas intentaron hoy bloquear el bus colegial específicamente en el área de La Cau. Esto no puede ser, señores. Hoy nosotros le estamos brindando una solución y no puede ser que estén atentando contra estos programas y justamente los taxistas. Vamos a estar pendientes, vamos a pedir el apoyo de la Policía Nacional, vamos a tener también el apoyo de la Policía Municipal”, manifestó la alcaldesa Stefany Peñalba.

Servicio de transporte gratuito

Dijo que, el bus colegial fue habilitado para transportar a estudiantes de varias escuelas, entre ellas: la Estado de Minnesota, La Polvareda, Estela Sierra, Valle del Sol, Vista Bella, Guillermo Andreve y La Cascada.

De acuerdo con la alcaldesa, Stefany Peñalba, actualmente el servicio cubre tres rutas:

Ruta 1: inicia frente al puente de Arraiján cabecera, recorre vías internas, pasa por el parque San Nicolás de Bari y llega al colegio Cristóbal Adán Uriola.

inicia frente al puente de Arraiján cabecera, recorre vías internas, pasa por el parque San Nicolás de Bari y llega al colegio Cristóbal Adán Uriola. Ruta 2: parte de Loma Cobá y culmina en el colegio Estela Sierra.

parte de Loma Cobá y culmina en el colegio Estela Sierra. Ruta 3: sale desde la parada El Llano hasta el colegio Estela Sierra.

El transporte gratuito opera de 5:00 a.m. a 7:00 p.m.

Opiniones ciudadanas

Algunos residentes del distrito, identificados como arraijaneros, valoraron la iniciativa como positiva. “Es una buena iniciativa y esperamos que dure en el tiempo y que se extienda a otros puntos del distrito”, expresaron.

Otros, sin embargo, señalaron la necesidad de garantizar continuidad. “Yo sí creo que lo único que me preocupa es que sea sostenible en el tiempo, creo que ya está dando como una medida paliativa. Eso es como una medida tardía, porque ya se está acabando el año para poner ahora en octubre a unos buses gratis para los muchachos que lo debieron poner en abril o en marzo cuando ellos entraron”, señaló un ciudadano.

Con información de Yiniva Caballero.