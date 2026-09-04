Un policía herido con arma de fuego y cinco detenidos tras operativo en San Miguelito

Un agente policial resultó impactado durante un procedimiento de las autoridades en el sector de San Miguelito. Hay cinco aprehendidos tras varios allanamientos.

San Miguelito/Un miembro de la Policía Nacional resultó herido con arma de fuego durante un procedimiento de control y seguridad desarrollado en el sector de San Miguelito. El incidente movilizó un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en la zona para dar con los responsables.

Tras el ataque contra la unidad de la Policía Nacional, las autoridades ejecutaron un operativo de seguridad de urgencia que dejó como resultado la aprehensión de cinco personas —cuatro mujeres y un hombre—.

Durante las intervenciones y los allanamientos en residencias, los agentes acordonaron el área e incautaron municiones de arma de fuego que se encontraban en posesión de una de las mujeres detenidas.

Las autoridades mantienen un operativo policial en San Miguelito y el área permanece bajo estricta vigilancia mientras las autoridades avanzan con las investigaciones del caso para esclarecer los hechos.