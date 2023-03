Ana Giselle Rosas se reelige en la Secretaría de la Mujer de Cambio Democrático

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Elecciones del partido Cambio Democrático (CD), luego de varios días de conteo confirmó la victoria de la diputada Ana Giselle Rosas en la Secretaría Sectorial de la Mujer del colectivo.

Rosas superó en el conteo a su rival Nadine González.

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Elecciones del CD, Rosas obtuvo 29,424 votos, mientras que González sacó 28,223 votos. El resultado se hizo oficial luego de 5 días de conteo y el 99.68% de las mesas escrutadas.

“En nombre de cada una de esas mujeres que votaron por mí, y en nombre también de aquellas que no lo hicieron, tenemos que trabajar juntas y unidas, porque Panamá nos necesita a todas. Cambio Democrático ha demostrado que es un partido que no se vende, que no se entrega. Un partido de militancia, de honestidad, de transparencia y este triunfo en la Secretaría de la Mujer es una muestra de eso”, dijo Rosas luego de recibir las credenciales que la certificaban como la ganadora.