Portugal se adherirá al Protocolo de Neutralidad del canal de Panamá

Panamá/La República Portuguesa anunció su adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del canal de Panamá, en medio de una reunión bilateral sostenida entre autoridades panameñas y portuguesas para fortalecer la cooperación internacional, científica y educativa entre ambos países.

El anuncio se dio durante el encuentro entre el viceministro encargado de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional, Alejandro Mendoza, y la secretaria de Estado de Relaciones Exteriores y Cooperación de Portugal, Ana Isabel Xavier.

De acuerdo con la información oficial, la adhesión portuguesa representa un respaldo al libre tránsito marítimo y a la estabilidad del comercio internacional en un contexto geopolítico marcado por tensiones globales.

“La República Portuguesa se adherirá al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente y Funcionamiento del canal de Panamá”, anunció la delegación portuguesa durante el encuentro diplomático.

La reunión también sirvió para ampliar los lazos de cooperación bilateral, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo científico, tecnológico y académico.

Ambas naciones acordaron impulsar nuevos mecanismos de colaboración orientados al intercambio educativo y a la formación especializada de estudiantes panameños.

Entre los temas abordados destacan programas de becas e intercambios académicos enfocados en el aprendizaje del idioma portugués, el desarrollo de tecnología digital, así como investigaciones en oceanografía y ciencias espaciales.

“Ambas naciones acordaron establecer nuevos marcos de cooperación en materia científica y educativa”, señala el comunicado oficial.

Las autoridades panameñas también extendieron una invitación formal a representantes portugueses para participar en las actividades conmemorativas del bicentenario del Congreso Anfictiónico, previstas para finales de junio.

El encuentro forma parte de la estrategia diplomática panameña orientada a fortalecer alianzas internacionales y ampliar la cooperación en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo y la conectividad global.