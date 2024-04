Presidente de Apede: 'No podemos continuar con una educación tan precaria'

Este miércoles 10 de abril, culmina la Conferencia de Anual de Ejecutivos (CADE) que organiza la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), en la que los candidatos a la Presidencia tendrán la oportunidad de intervenir para hablar sobre sus propuestas de campaña.

Juan Carlos Arosemena, presidente de Apede, manifestó que cada candidato a presidente expondrá 20 minutos y luego se le harán 2 preguntas basadas en la Visión País 2050, que ya se les entregó, lo que calificó como ‘interesante’.

Recalcó que este no es el final de CADE, más bien es el inicio de lo que tiene que hacer CADE para construir la plataforma ‘Panamá’, ese debate de idea para que lo hablado en reuniones se empiece a implementar.

Agregó que, la mayoría de los objetivos son a largo plazo como la inclusión y la educación.

No podemos continuar con una educación tan precaria como la que tenemos. Tenemos que tener educación de calidad, porque los panameños requieren ser más productivos para ser más competitivos”, expresó Arosemena

Añadió que para esto hay que hablar de salud, porque no se puede trabajar teniendo un problema cardíaco, reconociendo que estos problemas no son nuevos, pero no son resueltos, por lo que hace falta generar consensos para mejorar estas situaciones, afirmando que todo el mundo sabe qué es lo que está pasando en la Caja de Seguro Social.

Arosemena también se refirió a la pérdida del gasto de inversión, señalando que por año se ha hecho del mal uso de los fondos públicos un arte, así como el establecimiento de políticas públicas fallidas, mencionando los subsidios que no se mide su efectividad.

Mientras que, sobre las reformas a la Ley del Fondo de Ahorro de Panamá propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas, afirmó que pedirá hablar con el ministro Héctor Alexander, porque pese a que el Producto Interno Bruto se cayó en el 2020, considera que ahora no es necesario.

Por su parte, Otto Wolfschoon III, presidente de CADE, señaló que las preguntas redactadas en torno al documento visión país, serán sorteadas y las que salgan serán respondidas por los candidatos. Las preguntas están centradas en salud, educación, gobernabilidad, energía, seguridad, y recursos naturales.

Indicó que serán dos preguntas para cada candidato. Y aunque no se firmará un compromiso de parte de los candidatos, señaló que el 5 de febrero los candidatos recibieron el documento y esperan que este no sea documentado.

Destacó que hay que reducir la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.