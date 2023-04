Presidente Cortizo anuncia que proyecto de Extinción de Dominio volverá a ser presentado en julio

El presidente de la república Laurentino Cortizo, anunció que insistirá y presentará nuevamente el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos, con el propósito de que sea aprobado por la Asamblea Nacional.

Así reaccionó el mandatario luego que el Órgano Legislativo cerró este jueves, su período de sesiones ordinarias, rechazando la aprobación del proyecto de Ley 625 de Extinción de Dominio, y en donde fue evidente el ausentismo de una gran mayoría de diputados del partido oficialista PRD y de Cambio Democrático.

Durante una gira de trabajo por la provincia de Bocas del Toro Cortizo anunció que en la primera semana de julio se estará presentando nuevamente el proyecto con la intención de que sea aprobado por la Asamblea Nacional. Cuestionado por la postura de los diputados del PRD, el mandatario dijo que respeta la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo y confía en que se pueda llevar a buen puerto el proyecto que busca ponerle un alto al lavado de dinero.

Cortizo agregó que él está a favor de la ley y que el Consejo de Gabinete lo aprobó por unanimidad.

"Por supuesto que estamos a favor y el país en general está a favor de tener una ley de extinción de dominio, especialmente que esté dirigida al lavado de dinero”. — Laurentino Cortizo - Presidente de la República

En tanto, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino lamentó profundamente lo ocurrido ayer en el pleno de la Asamblea Nacional que evita que el país pueda contar con una herramienta de persecución criminal necesaria para debilitar las estructuras económicas y de poder de las organizaciones criminales que promueven y generan la violencia en sus diferentes manifestaciones.

Con la presencia de solo 32 diputados, el pleno de la Asamblea Nacional rechazó en segundo debate el proyecto de Ley N°625 de Extinción de Dominio, al cierre de la legislatura del cuarto periodo.

Aunque el llamado a sesionar se programó para las 9:30 a.m. del jueves 27 de abril, no fue hasta entrada la tarde que se retomó la sesión permanente, para dar segundo debate a la polémica iniciativa. Sin embargo, al no haber cuórum, el proyecto fue rechazado.

Este proyecto 625 establece los mecanismos legales para alcanzar los bienes ilícitos producto de delitos como narcotráfico, terrorismo, trata de personas, entre otros, excepto la corrupción, que serían investigados por una Fiscalía de Extinción de Dominio nombrada por el Procurador de la Nación.