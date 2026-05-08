Mulino sostiene reunión bilateral con el rey Felipe VI en Costa Rica

La agenda del presidente Mulino está enfocada en fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales de Panamá con la región, además de abordar temas vinculados con integración económica, comercio, cooperación y logística.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, quien arribó este viernes a la ciudad de San José para participar en la ceremonia de toma de posesión de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández Delgado, sostuvo una reunión bilateral con el rey de España, Felipe VI.

De acuerdo con un comunicado oficial, durante el encuentro ambas autoridades conversaron sobre programas de cooperación, inversiones, comercio, seguridad, energía, el sector marítimo y temas vinculados a la geopolítica internacional.

El rey Felipe VI expresó a Mulino la disposición de España de continuar apoyando a Panamá dentro de la relación bilateral que mantienen ambas naciones.

“Tenemos que apoyarnos mucho en comercio, el derecho internacional y los valores que nos han permitido llegar hasta aquí”, manifestó el monarca español, quien además reconoció el papel de Panamá como facilitador del comercio internacional.

Por su parte, Mulino explicó los esfuerzos impulsados por su administración para estabilizar las finanzas públicas y fortalecer el crecimiento económico del país.

Según el mandatario panameño, estas medidas permitirán que la economía nacional alcance este año un crecimiento estimado entre el 4% y el 5%, ubicando a Panamá entre los países con mejor desempeño económico de América Latina.

Durante la reunión, el presidente también destacó el crecimiento del sector turístico y el movimiento de pasajeros registrado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Mulino señaló que el auge del turismo ha permitido que Tocumen supere a México en manejo de pasajeros, situación que abrirá paso a la ampliación de la terminal aérea y al fortalecimiento de las operaciones de Copa Airlines, que proyecta la compra de 69 nuevos aviones.

Más temprano, el mandatario panameño fue recibido con honores a su llegada a territorio costarricense, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como por miembros de su gabinete.

Durante su llegada, Mulino destacó la importancia de mantener y fortalecer las relaciones entre Panamá y Costa Rica, especialmente en temas vinculados al desarrollo fronterizo y comercial.

Estoy muy contento de participar en este cambio de mando democrático en Costa Rica, con nuestros vecinos y queridos amigos, con el ánimo de fortalecer y seguir trabajando unidos como buenos vecinos que somos en todo el progreso, no solo de nuestros pueblos, sino de nuestra zona fronteriza y de todo el desarrollo comercial que tenemos en buena vista con este querido país”, expresó el presidente panameño.

La delegación panameña también está integrada por el canciller, Javier Martínez Acha; el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

La ceremonia de transmisión de mando presidencial en Costa Rica congrega a representantes de distintos países de la región y marca el inicio de la administración de Laura Fernández Delgado al frente del gobierno costarricense.

La agenda del presidente Mulino está enfocada en fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales de Panamá con la región, además de abordar temas vinculados con integración económica, comercio, cooperación y logística.