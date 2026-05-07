Mulino acudirá a investidura de Laura Fernández en Costa Rica y sostendrá reuniones bilaterales

La agenda del mandatario panameño estará enfocada en fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales de Panamá con la región, además de abordar temas vinculados con integración económica, comercio, cooperación y logística.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este viernes 8 de mayo a Costa Rica para participar en los actos oficiales de toma de posesión de Laura Fernández, quien asumirá como nueva presidenta de ese país centroamericano.

La visita del mandatario panameño se desarrollará durante una jornada diplomática que reunirá a jefes de Estado, representantes de organismos internacionales y delegaciones oficiales de distintos países de la región y Europa.

El mandatario adelantó que aprovechará su estadía en territorio costarricense para sostener reuniones y encuentros bilaterales con diversas figuras internacionales, entre ellas el rey de España, Felipe VI, así como representantes de países miembros del Mercosur y otros presidentes latinoamericanos que asistirán al evento.

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La agenda del mandatario panameño estará enfocada en fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales de Panamá con la región, además de abordar temas vinculados con integración económica, comercio, cooperación y logística.

La toma de posesión de Laura Fernández genera expectativa en Centroamérica debido a los desafíos económicos y políticos que enfrentará su administración, así como por el interés de distintos gobiernos en reforzar alianzas estratégicas con Costa Rica.

Se prevé que el presidente panameño retorne al país en horas de la tarde del mismo viernes, una vez concluida su participación en las actividades oficiales y encuentros diplomáticos programados durante la jornada.