Aprueban en primer debate ley de moratoria minera y se introduce artículo que deroga contrato minero

Ciudad de Panamá/La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional introdujo una modificación al proyecto del Órgano Ejecutivo sobre moratoria minera, para proponer la derogatoria del contrato minero. Ahora la discusión debe continuar en el Pleno de la Asamblea Nacional, en segundo debate.

Ocho diputados de la Comisión de Comercio votaron por el proyecto en primer debate, con un artículo que deroga la Ley 406, que adopta el contrato con Minera Panamá. El diputado Francisco Alemán se ausentó del debate.

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea inició, hoy martes 31 de octubre, el primer debate del proyecto que consta de 4 artículos y prohíbe al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) otorgar nuevas concesiones mineras hasta que se reforme el Código de Recursos Minerales.

En el día de ayer, el ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro Boyd, presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras para explotación y exploración de la minería metálica en Panamá.

El diputado independiente Juan Diego Vásquez, fue el primero en cuestionar el proyecto de ley 1110, y destacó que la Asamblea debería modificar el proyecto para que se abarque todo el universo de la minería metálica en el territorio nacional.

Modificaciones

Por su parte, presentó dos modificaciones, la primera es al artículo primero para que la moratoria sea de manera indefinida y no definida como se presenta en el proyecto.

Las declaraciones de Vásquez, se dan en base al artículo primero del proyecto presentado por el titular del MICI en donde se define el otorgamientos de nuevas concesiones mineras hasta tanto "se defina una reforma integral al Código de Recursos Minerales, producto de un amplio consenso nacional".

La segunda modificación planteada habla sobre que se imposibiliten prórrogas o cualquier artículo de otra ley que pueda provocar que se reanuden contratos mineros.

Luego de un receso, la Comisión de Comercio aprobó de manera unánime el primer debate del proyecto de ley 1110 y también se aprobaron modificaciones.

Se aprobó una modificación el proyecto del Ejecutivo para proponer la derogatoria del contrato minero. La propuesta fue presentada por diputados de varias bancadas que solicitaron se adicionen dos nuevos artículos quedando estipulada así:

Artículo Nuevo 1. Que se derogue la Ley 406 Que aprueba el Contrato de Concesión Minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A.

Artículo Nuevo 2. Esta ley deroga la Ley 406 del 2023.

También se aprobó la propuesta a la modificación del título del proyecto Ley 1110 quedando así:

"Que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en el todo el territorio nacional y deroga la Ley 406 de 2023". La propuesta de modificación fue presentada por Vásquez.

La comisión se declaró en receso y se espera que mañana continúe el segundo debate del proyecto de moratoria minera.

Discusión

Trascendió que los diputados en su período de incidencias de la sesión plenaria del 30 de octubre, se arrepintieran de aprobar el proyecto de ley que aprobaba el contrato minero, al respecto, el diputado Vásquez instó a la Asamblea a jugar su rol y estudiar las leyes "no se trata de aprobar por aprobar ni rechazar por rechazar".

Durante la discusión Vásquez solicitó a la Corte Suprema de Justicia a su pronto pronunciamiento y dijo que ahora, tienen entre sus manos varias demandas de inconstitucionalidad contra la ley que se aprobó a tambor batiente en tres días en la Asamblea Nacional.

Es fundamental que el procurador de la administración y la Corte Suprema de Justicia se pronuncien cuanto antes sobre las inconstitucionalidades que se presentaron en la discusión de ese proyecto de ley que hoy es ley de la República", expresó Vásquez.

La segunda en presentar sus consideraciones en la Comisión de Comercio fue la diputada Zulay Rodríguez, quien fue pausada durante su presentación para leer una resolución sobre la discusión del proyecto ley 1110.

Contrato minero

La diputada Rodríguez denunció que ella no pudo leer el contrato porque no se le permitió su acceso sino hasta 30 minutos antes de la sesión para aprobar o no en segundo y tercer debate. Recalcó que, se tuvo que basar en las declaraciones de los expertos para emitir su voto y por esa razón lo hizo en contra al conocer todas las advertencias de inconstitucionalidad advertidas por los expertos. Insistió en que no se debería aprobar este proyecto de ley porque la solución es la derogatoria de la Ley 406 en este momento.

Por su parte, el diputado y presidente de la comisión, Roberto Ábrego, dijo que, cuando se aprobó el contrato solo podían aprobar o improbar y que a ellos, no les corresponde como Asamblea derogar una ley.

El tema de un contrato de estas características la función de la Asamblea es una función político -administrativa", indicó Ábrego.

Defendió su voto a favor del contrato minero, y dijo que, desde su perspectiva, no discutiría un contrato que no se puede derogar a través de la Asamblea Nacional. Recalcó que, el contrato es administrativo y la facultad de la Asamblea solo era decir SI o NO. Dijo que será la Corte Suprema a quien le corresponda decidir sobre el destino del contrato minero.

"Mantengo mi posición y no hay espacio para arrepentimiento menos pedir perdón. Perdón hay que pedirle a esos 40 mil empleos directos e indirectos que se van a perder (...) y a los miles de panameños que toda su producción se la venden a la mina (...) a los 2,800 millones en contribución al PIB que ofrecen al Estado Panameño", expresó Ábrego.

En tanto, el diputado Elías Vigil, le solicitó al presidente Ábrego que se abra una consulta ciudadana a través de una mesa técnica antes de aprobar nuevamente el proyecto presentado por el titular del MICI, e indicó que la decisión no es solo de 9 diputados y hay una segunda oportunidad de hacer las cosas diferentes.