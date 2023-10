¿Cuánto vale tu dignidad? | La canción de Alejandro Lagrotta y Kafu Banton que es un himno en las protestas

¿Cuánto vale tu dignidad?, esta es la pregunta que más se repite en los versos de la nueva canción de Alejandro Lagrotta junto a Kafu Banton. Hace dos meses, Lagrotta estrenó “Despierta”, un tema que lleva en su letra una fuerte crítica social en contra del clientelismo político y la compra de votos en favor de políticos corruptos a cambio de bolsas de comida, jamones o tanques de gas, sin que en el camino haya una profunda reflexión sobre esta

Luego de que la canción alcanzará más de 52 mil visualizaciones, el cantautor sorprendió con un remix en colaboración con el cantante de género urbano Kafu Banton, el cual incluyó otros versos a modo de protesta social al tema que por hoy, está sirviendo como una herramienta de concientización debido a las manifestaciones en contra del contrato minero que se vienen dando en el país desde hace más de una semana.

“Si te ofrecen camiseta y una gorra y te dicen firma aquí yo te pongo a vivir, si te ofrecen un jamón o concesión no es por ahí”, dice uno de los versos de “Despierta”.

La canción ha sido promocionada por diferentes cantantes del país. Por ejemplo, Ingrid Deycaza publicó hace poco en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve cantando a duo con Lagrotta, y expresó estar convencida sobre cómo la música tiene un efecto universal para cambiar a la sociedad.

“Si tu ves la calle llena de basura y tu sabes que el gobierno nos censura, recupera el sentido y no sigas de cochino NO, no es por ahí”, expresa Kafu Banton.