Primer muerto por dengue en Coclé en 2026: tenía18 años

Coclé/Se registró el primer caso de fallecimiento por dengue en la provincia de Coclé durante el año 2026. La víctima fue un joven de 18 años que llegó desde la comunidad de Sagrejá, del distrito de Penonomé, al Hospital Aquilino Tejera.

Ya con diagnóstico de dengue, posteriormente fue trasladado al Hospital Santo Tomás y luego al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, donde se confirmó su deceso. El Ministerio de Salud (Minsa) informó además que a dos familiares del paciente también se les detectó dengue positivo y se mantiene activo el cerco sanitario en la zona.

"Tenía algunas otras enfermedades que también favorecieron la complicación del mismo. Este paciente fue evaluado con diagnóstico de dengue en el Hospital Aquilino Tejera y trasladado hacia el Hospital Santo Tomás y luego al complejo hospitalario", Gladys Hidalgo, directora regional de Salud.

Según la directora provincial del Minsa en Coclé, el paciente presentaba otras comorbilidades que dificultaron la evolución clínica del dengue y lamentablemente falleció en la ciudad de Panamá.

El Ministerio de Salud ha redoblado los esfuerzos mediante campañas de prevención y jornadas de fumigación en distintos puntos de la provincia de Coclé, con el objetivo de disminuir los casos. Hasta el momento se mantienen ocho casos positivos de dengue, todos con pacientes estables.

Con información de Nathali Reyes.