Problema de estacionamientos en el Casco Antiguo se agrava ¿Qué ocurre?

Ciudad de Panamá/Encontrar un lugar para estacionarse en el Casco Antiguo se ha convertido en una completa odisea para sus visitantes. Cientos de ellos denuncian que en ocasiones han tenido que darle hasta cinco vueltas al lugar para poder encontrar un espacio donde estacionar sus automóviles.

Con los años, este problema se ha agravado debido a que las calles del lugar son muy angostas para los vehículos que transitan a diario por este sitio.

“Hay muchos restaurantes que toda la línea amarilla la utilizan para estacionamientos de “valet parquin”, mismos que no están regulados, y me parece que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Att) debería regular esto y buscar un mejor lugar con relación a los estacionamientos. Porque el problema no se soluciona solo con colocar boletas a diario”, es parte de las declaraciones de un visitante del lugar brindadas a TVN Noticias.

Un conductor afectado por esta situación indicó que de forma frecuente las personas se estacionan en las aceras, provocando que el transito se vea afectado y sea un problema circular de forma libre por estas calles.

Aunado a este problema, los estacionamientos públicos y aceras de este lugar han sido tomados por los restaurantes y comercios que operan en la zona, contribuyendo a que encontrar un estacionamiento sea un reto.

“Siento que hay más espacios de los que en realidad deberían tener los comercios. Tengo conocimiento de que a estos comercios solo se les habilita 10 espacios, sin embargo, cuando se cuentan las mesas estas son más”, manifestó Ana García, líder comunitaria de San Felipe.

García expresó que esta zona debería peatonisarse incidiendo de forma directa al área comercial debido a que las personas podrán transitar con calma en el área y disfrutar de su visita.

De acuerdo con la a la Colisión Comunitaria del Centro Histórico, por el momento ya se encuentra en marcha un proyecto denominado “Puerta Sur” que podría ponerle fin a este problema y que busca peatonalizar gran parte del Casco Antiguo. Se espera que este proyecto sea entre en funcionamiento a partir del próximo año.

“Sería la entrada protagónica que estamos configurando para el sitio que sería en la Cinta Costera 3 y que va a incluir 225 nuevos estacionamientos como mínimo que estarían en disposición de nuestros visitantes además de 18 buses de turismos los cuales estarán llegando desde el Puerto de Cruceros de Amador en su mayoría” explicó Fernando Díaz Jaramillo, director de la Colisión Comunitaria del Centro Histórico.