Proceso engorroso ¿Qué otras irregularidades enfrentan los independientes?

Primero fue la aplicación de recolección de firma, ahora es con la vigencia de la cédula de los votantes que desean apoyar a los precandidatos a puestos de elección popular para la libre postulación que se siguen enfrentando a irregularidades en el sistema que les impide recolectar rúbricas a la mayor brevedad posible.

La independiente y exdiputada Ana Matilde Gómez, explicó que muchas personas no han podido concretar el apoyo a un precandidato a través del Centro de Atención Ciudadano, porque se les informa que deben actualizar la cédula, sin embargo, la misma está vigente, por lo que esperan que el Tribunal Electoral aclare qué es lo que está sucediendo.

Además, esperan que la institución tenga la capacidad de discernir y separar a quienes usaron la aplicación de manera fraudulenta, de aquellos que por falta de capacitación o errores humanos hizo mal uso de las misma, ya que, se está inhabilitando a un candidato de forma temporal, se tiene que tener la capacidad de poder hacer las diferencias.

Gómez se preguntó cómo se pudo elaborar una aplicación sin un mecanismo de seguridad que permitiera pasar al siguiente paso cuando se estaba cometiendo una irregularidad. También mencionó que, los mecanismos para anular las firmas no están publicado, por lo que queda a la discreción del Tribunal Electoral.

“Nosotros somos también parte de los ciudadanos que tenemos derecho a optar por un espacio político, estos son los derechos políticos que son humanos, esto debería estar altamente tutelado por el Tribunal Electoral con garantías que nos permitan movernos con la misma facilidad que se mueven los candidatos de partidos políticos cuando hacen sus inscripciones”, expresó.

Reformas al Código Electoral

La exdiputada dijo que discutir una nueva reforma es muy peligroso, porque en esta etapa se pueden aprovechar las conveniencias políticas, ya que, en este momento no se discute no habrá ningún debate que no sea al calor de la necesidad individual, lo contrario de lo que sucede cuando recién se pasa el proceso y se debate por la colectividad.

Recordó que desde enero los partidos entran en su reconstrucción política, por lo que todo lo que se discuta ahora será de conveniencia individual, no en mejoramiento del proceso que es lo fundamental.