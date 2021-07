Minería en Panamá Cinco procesos administrativos se le han abierto a Minera Panamá desde el 2019

El ministro de Ambiente (MiAmbiente), Milciades Concepción, también reaccionó a la posible renovación del contrato de extracción minera a la empresa Minera Panamá, manifestando que en el país existen más de 800 normas ambientales que se deben cumplir con o sin contrato que no se pueden reducir a través de resoluciones u otras leyes.

Indicó que Minera Panamá debe pagar la gestión ambiental y esta es una de las debilidades que ha tenido el país por la falta de fiscalización.

Concepción aseguró que cuando inició la gestión había 10 denuncias ambientales administrativas contra la empresa minera que databan del 2013 y no habían sido procesadas, pero ya se les dio trámite, se han interpuesto las sanciones correspondientes y se pagaron. Además, desde el 2019, se han levantado 5 procesos administrativos que no han culminado porque la empresa apela a tribunales superiores y a la Corte Suprema de Justicia, por lo que actualmente tiene 4 procesos.

Destacó que la minería es una actividad legal en el país, y MiAmbiente no puede rechazar el ingreso para su posterior evaluación de estudios de impacto ambiental de actividades legales, y la única forma de que se prohíba la minería es derogar el Código Minero, por lo que la intención del gobierno es actualizarlo porque está obsoleto.

Aseguró que se ha reforzado la gestión ambiental para supervisar Minera Panamá y se decidió pasar este trabajo a la regional de Coclé que tiene mayor acceso y eso ha facilitado la fiscalización y gestión ambiental.

"Nosotros todos los meses estamos supervisando Minera Panamá y queremos que en el contrato nuevo meter recursos para la gestión ambiental, queremos hacer una dirección de minería en el Ministerio de Ambiente para supervisar", destacó.

Concepción fue enfático en decir que el hecho de que se haya introducido en el registro minero de Panamá 24 mil hectáreas para la explotación minera, no significa que habrá explotación, ya que MiAmbiente tiene que analizar si es viable o no, y de no serlo no se dará permiso para la explotación de ninguna actividad en esas 24 mil hectáreas.

Gestión ambiental en dos años

Concepción, destacó que existe una gran cooperación por parte de la población en el combate a los delitos ambientales, además, se ha reducido la deforestación gracias a la persecución del delito, asegurando que semanalmente se están deteniendo a delincuentes ambientales.

Aseguró que existe un trabajo de patrullaje entre el MiAmbiente y los estamentos de seguridad.

Concepción resaltó la estructuración de un equipo especializado para combatir los delitos ambientales con asesoramiento de la Unión Europea que ha dado buenos resultados, dando con la captura de una organización internacional que lavaban madera extraída de forma ilegal de países como Estados Unidos y México.

También mencionó el caso donde se detuvieron a cuatro personas por la tala de cocobolo en el Parque Soberanía, explicando que el valor de esta madera asciende a un millón de dólares por contenedor en el continente asiático.