Mesa agroclimática en Colón recomienda ajustar siembra de algunos cultivos por variaciones del clima

Las proyecciones presentadas durante la mesa, basadas en información del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), indican que durante mayo y junio podrían registrarse precipitaciones por debajo de lo normal, mientras que para julio y agosto se prevé un aumento de lluvias dentro de parámetros normales e incluso ligeramente superiores.

Colón, Colón/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Unidad Agroambiental, Variabilidad y Cambio Climático y de su dirección regional en Colón, desarrolló la Mesa Técnica Agroclimática N.º 11 con el objetivo de analizar las proyecciones del clima para los próximos meses y fortalecer las capacidades de adaptación de productores agrícolas y pecuarios de la provincia.

Durante la jornada, realizada este 12 de mayo de 2026, autoridades y representantes del sector agropecuario evaluaron escenarios climáticos y definieron recomendaciones técnicas orientadas a reducir riesgos y proteger la continuidad de la producción nacional.

El director regional del MIDA en Colón, ingeniero Armando Solís, explicó que uno de los principales objetivos de estas mesas es preparar al sector agropecuario frente a la variabilidad climática y minimizar posibles afectaciones derivadas de cambios en las condiciones meteorológicas.

“El propósito es fortalecer la capacidad de adaptación del sector agropecuario y garantizar la continuidad de la producción con el menor impacto posible”, señaló el funcionario.

Solís informó además que, como resultado del trabajo conjunto entre instituciones y productores, se elaborará un boletín agroclimático con recomendaciones específicas para cada rubro agrícola y pecuario, herramienta que permitirá gestionar riesgos y optimizar recursos en las fincas.

Las proyecciones presentadas durante la mesa, basadas en información del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), indican que durante mayo y junio podrían registrarse precipitaciones por debajo de lo normal, mientras que para julio y agosto se prevé un aumento de lluvias dentro de parámetros normales e incluso ligeramente superiores.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron ajustar algunos calendarios de siembra. En el caso del café, por ejemplo, se sugirió realizar la siembra a finales de junio para aprovechar mejor las condiciones lluviosas previstas para julio y agosto.

El director regional también destacó que el MIDA mantiene vigilancia permanente y acompañamiento técnico constante a los productores para reducir posibles impactos en la actividad agropecuaria.

De acuerdo con información presentada por el Impha, existe una alta probabilidad de que Panamá experimente el fenómeno de El Niño en los próximos meses, situación que podría influir en el comportamiento de las lluvias y las temperaturas en distintas regiones del país.

En la Mesa Técnica Agroclimática participaron además representantes del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap), la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) y el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la planificación agropecuaria frente a escenarios climáticos cambiantes.