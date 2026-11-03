Aeronaval intercepta semisumergible con 2,560 paquetes de droga, tres extranjeros aprehendidos

Este resultado constituye, según los registros institucionales, la mayor incautación de presunta droga realizada en Panamá mediante una embarcación semisumergible de bajo perfil.

Chiriquí, Panamá/El Servicio Nacional Aeronaval interceptó una embarcación semisumergible durante una operación antidrogas desarrollada al sur de Punta Burica, provincia de Chiriquí, que dejó como resultado la incautación de 2,560 paquetes de presunta sustancia ilícita y la aprehensión de tres ciudadanos extranjeros.

Mediante tareas de patrullaje y control del tráfico marítimo ilícito, que permitieron detectar e interceptar una embarcación semisumergible de bajo perfil (LPV), un artefacto de fabricación artesanal diseñado para dificultar su detección mediante los sistemas de vigilancia naval.

Tras asegurar la embarcación y a sus tres tripulantes, las unidades aeronavales observaron la presencia de paquetes de presunta sustancia ilícita a bordo. En coordinación con la Fiscalía Especializada de Drogas de Chiriquí, el semisumergible, los aprehendidos y la carga fueron trasladados a la Estación Aeronaval de Quebrada de Piedra, donde se realizaron las diligencias de allanamiento y registro correspondientes.

Este resultado constituye, según los registros institucionales, la mayor incautación de presunta droga realizada en Panamá mediante una embarcación semisumergible de bajo perfil (LPV), lo que representa un significativo golpe económico a las estructuras logísticas del narcotráfico, con una afectación estimada en 102 millones 400 mil dólares.

Con esta intervención, las estadísticas históricas de la lucha contra el narcotráfico mediante embarcaciones semisumergibles en la jurisdicción marítima panameña alcanzan un total de 12 artefactos neutralizados, de los cuales 10 corresponden a embarcaciones de bajo perfil LPV (Low Profile Vessel) y dos a semisumergibles autopropulsados SPSS (Self-Propelled Semi-Submersible).