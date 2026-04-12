Residentes y alcaldía de Arraiján realizan primera jornada de limpieza en la vía Centenario

Al menos 100 trabajadores y residentes limpiaron dos kilómetros de la isleta de la vía Centenario.

Panamá Oeste./Residentes de Arraiján, en conjunto con la Alcaldía de este distrito, realizaron la primera jornada de limpieza de la isleta de la vía Centenario, como parte de una iniciativa comunitaria para generar empleos, mejorar el entorno y la seguridad vial.

Con machetes, güiras, rastrillos y palas en mano, unos 100 participantes iniciaron la jornada desde el parque de Las Madres, avanzando a lo largo de casi 2 kilómetros de esta vía.

Durante el recorrido, los trabajadores se enfrentaron a una densa maleza que en algunos puntos alcanzaba varios metros de altura. Además de la vegetación, entre los desechos encontrados había desde televisores y lavadoras hasta llantas, lo que evidenció el nivel de contaminación en la zona.

Las autoridades adelantaron que se tiene previsto intervenir hasta 8 kilómetros de la vía Centenario como parte de este plan de limpieza.

Para llevar a cabo estos trabajos, fue necesario utilizar un tramo de la vía en dirección a la ciudad de Panamá, mientras que el tráfico fue regulado por unidades del tránsito.

Con información de Yiniva Caballero.