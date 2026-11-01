Changuinola prepara cementerios y prohíbe venta de alcohol por el Día de los Difuntos

El municipio mantiene trabajos de limpieza y mantenimiento en los camposantos de Changuinola, Finca 6 y Guabito, ante la llegada de familias este lunes 2 de noviembre.

Bocas del Toro/Los cementerios de Changuinola, Finca 6 y Guabito, en la provincia de Bocas del Toro, reciben trabajos de limpieza y mantenimiento como parte de los preparativos para el Día de los Difuntos, cuando cientos de familias acudirán a visitar las tumbas de sus seres queridos.

El Municipio de Changuinola indicó que las labores se desarrollan en los distintos camposantos del distrito para recibir a los visitantes este lunes 2 de noviembre.

Prohíben la venta de bebidas alcohólicas

Como parte de las medidas para esta conmemoración, el municipio emitió un decreto que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante el Día de los Difuntos.

Según las declaraciones brindadas, el documento está disponible en las redes sociales del municipio y puede consultarse en su Secretaría General.

Con información de Luis Alberto Palacios.