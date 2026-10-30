Bocas del Toro| erosión amenaza escuela y restringe acceso a Alto La Gloria

Los residentes aseguran que las visitas de ingenieros no se han traducido en trabajos. Las clases se imparten mediante módulos para proteger a los estudiantes.

Bocas del Toro/La erosión de un terreno en Alto La Gloria, comarca Ngäbe-Buglé, continúa avanzando tras agravarse con el sismo del 9 de octubre y mantiene preocupados a los residentes por el riesgo para la escuela y las restricciones en la vía de acceso.

El deterioro del terreno ha limitado el paso vehicular y alterado la rutina de estudiantes, familias y personas que necesitan trasladar pacientes. Ante las condiciones del área, las clases se imparten mediante módulos para salvaguardar la seguridad de los alumnos.

Moradores reclaman el inicio de los trabajos

Octavio Palacio, residente de Alto La Gloria, aseguró que distintos ingenieros han visitado el lugar en siete ocasiones y han anunciado la llegada del personal encargado de ejecutar una obra adjudicada mediante licitación.

Sin embargo, sostuvo que los trabajos siguen sin comenzar. "Hasta este momento no nos han presentado ninguno de esos personales de los que ganaron la licitación", manifestó.

Cornelio Smith, otro residente, advirtió sobre el peligro que representa la carretera para quienes transitan por la comunidad.

"La carretera está muy peligrosa para la población de aquí", expresó. Smith explicó que las dificultades de acceso afectan tanto a estudiantes como a moradores y al traslado de pacientes, pues los vehículos ya no pueden subir hasta la comunidad.

Clases mediante módulos

Teresa Ábrego también cuestionó la falta de una respuesta concreta y los plazos anunciados durante las visitas técnicas.

"Solamente la promesa de los ingenieros que vienen", señaló. La residente expresó, además, su desacuerdo con las clases mediante módulos y sostuvo que el problema no es reciente.

El Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Educación han realizado evaluaciones en el área. Los moradores, entretanto, piden que se atienda la vía de acceso y se ejecuten medidas ante el avance de la erosión cerca del centro educativo.

Con información de Luis Alberto Palacios.