Calendario escolar en la comarca Ngäbe-Buglé: piden evaluar cambios ante riesgos por crecidas de ríos

Padres de familia y docentes plantean ajustar las clases durante octubre y noviembre , cuando las lluvias y las crecidas dificultan el acceso a los centros educativos y ponen en riesgo a quienes deben recorrer estas rutas.

Comarca Ngäbe-Buglé/Evitar que estudiantes, docentes y administrativos tengan que cruzar ríos y quebradas crecidos durante los meses de mayores lluvias es el objetivo de una propuesta de calendario escolar diferenciado para la comarca Ngäbe-Buglé, que continúa bajo estudio del Ministerio de Educación (Meduca).

Padres de familia y docentes plantean ajustar las clases durante octubre y noviembre, cuando las lluvias y las crecidas dificultan el acceso a los centros educativos y ponen en riesgo a quienes deben recorrer estas rutas.

La directora regional del Meduca en la comarca, Leidys Tugri, explicó que aún se analizan las ventajas y desventajas de la medida y que cualquier decisión debe ser evaluada junto con la comunidad educativa.

“En Ñokribo prácticamente todo el tiempo llueve y es el área donde tenemos más problemas, prácticamente con los ríos y las montañas”, expresó Tugri.

Mientras se estudia la propuesta, algunos planteles han recurrido a la entrega de módulos y al adelanto de contenidos para que los estudiantes puedan continuar sus actividades académicas si las condiciones climáticas impiden asistir durante varias semanas.

Sin embargo, modificar el calendario también exige considerar otras dificultades, como la disponibilidad de agua en las escuelas.

El director del colegio de Cerro Otoe, Omar Santamaría, advirtió que la propuesta requiere una discusión amplia.

“Es un tema que hay que discutirlo bien, debido al tema de que hay muchos centros educativos que no cuentan con agua”, señaló.

Santamaría explicó que incluso su plantel, que dispone de una fuente natural, ha enfrentado irregularidades en el suministro este año y apenas está normalizando el servicio.

“Hay muchos factores que ver”, agregó.

El educador sostuvo que, de adoptarse un calendario diferenciado, debe garantizarse la seguridad de los estudiantes sin afectar los contenidos ni su rendimiento académico.

Con información de Demetrio Ábrego.