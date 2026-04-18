Capellanía celebrará el Festival de la Carreta para preservar sus tradiciones

El evento se realizará del 30 de abril al 4 de mayo con actividades culturales, música típica y participación de carreteros de la comunidad.

Natá, provincia de Coclé./El pueblo de Capellanía, distrito de Natá, se prepara para celebrar el XLVII Festival Nacional de la Carreta Tradicional, que se realizará del 30 de abril al 4 de mayo.

La actividad reunirá a familias, carreteros y visitantes en torno a expresiones culturales como el tamborito y la gastronomía típica, destacando el valor de este oficio que ha sido sustento para varias generaciones.

“Desde muy pequeña me crié en una carreta. Mi padre y mi abuelo fueron carreteros, y eso me ha dejado un legado importante”, expresó María Sixta Meneses, reina de la 47.ª edición del festival.

Entre los carreteros más antiguos del pueblo destaca Mario Agrazal, de 80 años, quien inició en esta actividad siendo apenas un niño. “Desde los 12 años… pasábamos los ríos con carreta de caña. Teníamos que cortar la caña y salir en la tarde para hacer recorridos largos; muchas veces nos agarraba la noche en el camino”, recordó.

Historias como la de Agrazal reflejan el esfuerzo que durante años sostuvo a numerosas familias en la comunidad. Tal es el caso de Demesio Meneses, quien logró criar a sus 10 hijos gracias al trabajo con la carreta.

Actualmente, el festival no solo busca celebrar esta herencia cultural, sino también incentivar a las nuevas generaciones a continuar con la tradición y fortalecer el sentido de pertenencia en la comunidad.

Con información de Natalie Reyes.