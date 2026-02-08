Carnaval 2026 ¡La Villa de Los Santos ya es territorio TVN!

La invitación está hecha para disfrutar todos los días del Carnaval de La Villa de Los Santos, en vivo por la señal de TVN.

La Villa de Los Santos ya es oficialmente Territorio TVN y el Carnaval 2026 arrancó con fuerza tras un fin de semana cargado de tradición, música y emoción, donde las tunas de Calle Arriba y Calle Abajo ofrecieron un vibrante adelanto de lo que se vivirá durante los días más esperados de la fiesta del pueblo.

Las actividades iniciaron con la práctica de tonadas, un evento que reunió a residentes y visitantes en el corazón de la Villa, reafirmando por qué este carnaval es considerado uno de los más emblemáticos del país.

Calle Arriba enciende la fiesta carnavalera

La tuna de Calle Arriba de La Villa de Los Santos fue la primera en salir a escena, presentando a su reina y llenando el ambiente de alegría, color y entusiasmo. Su presentación fue una clara invitación a disfrutar de un carnaval sano, familiar y lleno de tradición, manteniendo viva la esencia cultural que distingue a esta celebración.

Calle Abajo deslumbra con lujo y tradición

Cerca de la medianoche, Calle Abajo hizo su entrada triunfal, acompañada de un imponente despliegue de fuegos artificiales, lujo y esplendor. La tuna dejó claro que llega preparada para ofrecer un carnaval intenso, vibrante y lleno de sorpresas, destacando el regreso de personajes históricos del carnaval villero, como la esperada “La Tinto”, figura icónica de esta tradición.

El Carnaval de La Villa se vive con el sello de TVN Media

La invitación está hecha para disfrutar todos los días del Carnaval de La Villa de Los Santos, en vivo, una celebración cargada de identidad, tradición y pasión, considerada por muchos como el mejor carnaval de Panamá.

Porque el mejor carnaval es el de La Villa de Los Santos y este Carnaval 2026 se vive con el sello de TVN Media, llevando cada detalle de la fiesta a todo el país.