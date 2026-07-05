Accidente fatal en Pesé deja dos motorizados fallecidos tras chocar de frente

El hecho ocurrió la noche del sábado en el sector de El Ciruelo y es investigado por el Ministerio Público.

Provincia de Herrera./Dos jóvenes, ambos de aproximadamente 22 años, fallecieron tras un accidente de tránsito registrado la noche del sábado 4 de julio en el sector de El Ciruelo, distrito de Pesé, provincia de Herrera.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas viajaban en motocicletas que colisionaron de frente en el área limítrofe entre las comunidades de Corralillos y El Ciruelo.

Los dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Gustavo Nelson Collado. Uno de ellos falleció antes de llegar al centro hospitalario, mientras que el segundo murió durante la madrugada.

El Ministerio Público en la provincia de Herrera inició las investigaciones para determinar las causas de este hecho.

Con información de Eduardo Javier Vega.