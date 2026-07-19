Colón: Comunidad de Cuipo celebra feria cultural, gastronómica y artesanal para impulsar el turismo local

Emprendedores y residentes destacaron la importancia de la actividad para promover la economía y las tradiciones de la comunidad.

Provincia de Colón./La comunidad de Cuipo, ubicada en el corregimiento de Ciricito en la provincia de Colón, celebró este sábado 18 de julio su primera feria cultural, gastronómica y artesanal, donde los asistentes disfrutaron de presentaciones folclóricas y una variada oferta de productos y comidas típicas de la región.

La iniciativa, organizada por líderes comunitarios, surgió con el objetivo de posicionar a Cuipo como un destino turístico y familiar. Jorge Tono, líder comunitario y presidente de la feria, explicó que la actividad busca atraer visitantes para que conozcan la gastronomía y los productos locales.

Por su parte, Luis Castillo, representante del corregimiento, dio la bienvenida a los asistentes y resaltó la variedad de productos disponibles, entre ellos chorizos artesanales, pescado sargento capturado en el lago y otras delicias de la zona.

Los visitantes consideraron la feria una oportunidad para fortalecer la economía local y respaldar a los emprendedores de Colón. Entre los expositores estuvo Yadira Reyes, encargada de promocionar el Café Gatún, un producto elaborado por una cooperativa de Costa Abajo con granos cultivados en las montañas de la provincia.

Bollos, pesada de nance, jugos naturales, café y pescado formaron parte de la oferta gastronómica que atrajo a familias y turistas durante esta primera edición del evento.

Con información de Néstor Delgado.