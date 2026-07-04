Una vivienda colapsa en Colón tras deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias

Autoridades evacuaron de forma preventiva a dos familias debido al riesgo de nuevos deslizamientos en la zona.

Provincia de Colón/Un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias registradas en los últimos días afectó una vivienda en la comunidad de El Valle, corregimiento de Limón, en la provincia de Colón.

La residencia, propiedad de la familia Ortega, sufrió daños de consideración. Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Junta Comunal para brindar asistencia a los afectados.

Como medida preventiva, otras dos familias que residen cerca de la vivienda fueron evacuadas ante el riesgo de que se registren nuevos deslizamientos.

Rafael, propietario de la residencia afectada, pidió el apoyo de las autoridades, “He perdido parte de mi casa por el deslizamiento. Hago un llamado a las autoridades para que me brinden apoyo. Lamentablemente quedó de esta forma. Solamente daños materiales, gracias a Dios”.

Por su parte, Ilsa Ortega, familiar de los afectados, explicó que la parte trasera de la vivienda fue la más impactada por el deslizamiento. “La parte trasera de la vivienda quedó totalmente afectada. Es por ello que hemos recurrido a la Junta Comunal de Limón para recibir apoyo”.

Las autoridades mantienen el monitoreo del área, mientras continúan las lluvias en distintos sectores del país.

Cabe mencionar que hasta el 6 de julio, el Sinaproc y el IMPHA mantienen un aviso de vigilancia y recomiendan extremar las medidas de prevención ante el pronóstico de más precipitaciones.

Con información de Néstor Delgado.