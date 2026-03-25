Comunidades bananeras de Barú protestan por falta de agua y luz

Los manifestantes advirtieron que se mantendrán en estado de alerta hasta recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades, especialmente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Barú/Chiriquí/Más de 10 mil moradores de comunidades bananeras en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, decidieron cerrar la vía de la circunvalación en protesta por la falta de agua potable y las constantes fluctuaciones eléctricas que, aseguran, enfrentan desde hace al menos tres meses.

La medida surge en medio del cansancio acumulado de residentes que denuncian vivir sin acceso regular a servicios básicos, afectando no solo los hogares, sino también escuelas y centros de salud de la zona.

Los manifestantes advirtieron que se mantendrán en estado de alerta hasta recibir una respuesta concreta por parte de las autoridades, especialmente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Julio César Vega, uno de los moradores, describió la situación que atraviesan las comunidades.“La protesta es porque aquí tenemos tres meses que no tenemos agua, luz y estamos esperando que venga la autoridad del Idaan a darnos respuestas y no han venido nunca. Hay señores enfermos; aquí no hay agua ni de día ni de noche, ni en la escuela ni en el centro de salud”, dijo.

En medio del cierre, también advirtió que permitirían el paso de vehículos de forma controlada. “Le estamos dando una hora para que los carros pasen”, dijo.

Entre las áreas afectadas mencionaron Malagueto, Saíba, Guayacán, Malagueño Jocote, Lechoza, Corredor, Zapatero y la barriada Las Palmeras, entre otras, donde la falta de agua se ha convertido en una constante.

Los residentes cuestionan la falta de presencia institucional en medio de la crisis y aseguran que, pese a reuniones previas, no han recibido soluciones. “Aquí no se ha presentado ninguna autoridad del Idaan y si no se presentan, no levantamos el paro, aquí amanecemos”, advirtió Vega.

Otra residente, Yolanda Chavarría, expresó el desgaste que enfrentan las familias tras semanas sin el servicio. “Vamos para el segundo mes sin agua, las escuelas y el seguro sin agua. Mire que a estas horas ninguna autoridad ha venido a darnos una respuesta. Ya esto es estresante”.

Mientras la protesta se mantiene, la presión aumenta sobre las autoridades para atender una situación que impacta la vida diaria de miles de personas en Barú, quienes insisten en que no levantarán la medida hasta obtener respuestas claras.

Con información de Demetrio Ábrego.