Estudiantes de escuela en Chame arriesgan sus vidas al caminar por la Interamericana

La situación se originó luego de trabajos de reparación realizados por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales en una tubería madre ubicada frente al centro educativo.

Chame/Panamá Oeste/Estudiantes de la escuela Armodio Arias Madrid, en Chame, llevan tres semanas caminando por el borde de la vía Interamericana debido a una tubería descubierta y daños en la acera frente al plantel.

La situación se originó luego de trabajos de reparación realizados por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en una tubería madre ubicada frente al centro educativo.

La directora del plantel, Vielka Martínez, expresó preocupación por el riesgo al que están expuestos los estudiantes diariamente.

Estamos sumamente preocupados, ya que hace tres semanas reportamos el daño al Idaan, quien se apersonó al lugar y reparó; sin embargo, cuatro días después volvió a venir la cuadrilla del Idaan, pero nos dejó este cráter que representa un gran peligro”, indicó.

Martínez explicó que el daño impide utilizar la acera, obligando a los alumnos a desplazarse por la carretera internacional, donde circulan vehículos de todo tipo.

“Los estudiantes caminan por la vía Interamericana, carretera internacional por donde pasa toda clase de vehículo, porque, independiente de que tengamos la vereda, no se puede usar, ya que para llegar a la tubería se dañó la acera”, manifestó.

El supervisor del colegio también alertó sobre el peligro que representa esta situación para los estudiantes y solicitó a la entidad tomar las medidas correspondientes.

La escuela recibe estudiantes en jornadas matutinas, vespertinas y nocturnas, por lo que el tránsito constante de alumnos aumenta la preocupación de docentes y administrativos.

Con información de Yiniva Caballero.