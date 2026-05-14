Crisis del agua en Azuero: Licitación de planta potabilizadora de Chitré entra en etapa final

Aunque evitó dar fechas concretas para la culminación de las obras, insistió en que la entidad trabaja “arduamente” para concretar las contrataciones y emitir las órdenes de proceder lo antes posible.

Azuero/El director nacional del Idaan, Antonio Tercero González, aseguró este jueves que la rehabilitación y ampliación de la planta potabilizadora Roberto Reina, en Chitré, entró en la etapa final de licitación y que, una vez se adjudique el contrato, los trabajos arrancarán de inmediato en áreas consideradas críticas para mejorar el suministro de agua potable en la región.

Las declaraciones fueron dadas durante la conferencia semanal encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en medio de las crecientes quejas ciudadanas por las fallas en el servicio de agua en provincias de Azuero.

Tercero explicó que el proyecto contempla una modalidad que permitirá iniciar rápidamente las intervenciones en la toma de agua cruda y dentro de la propia planta potabilizadora, aun cuando posteriormente deban desarrollarse estudios y otras fases de ejecución.

“Este tipo de contrato nos permite entrar rápidamente”, sostuvo el funcionario, al tiempo que aseguró que existe una “mesa permanente” dentro del Idaan dedicada exclusivamente a atender la situación de Chitré.

El director también anunció la llegada de equipos de ultrafiltración que serán sometidos a pruebas antes de ser implementados oficialmente. Según detalló, los filtros están llegando por partes, junto con plantas modulares que buscan reforzar la capacidad de tratamiento de agua en el distrito chiricano.

En cuanto a la planta Rufina Alfaro, que abastece sectores de Los Santos, Tercero indicó que ya se realizaron mejoras en la toma de agua cruda, incluyendo trabajos en el dique, sedimentación, bombas y sistemas de telemetría. Aseguró que esas adecuaciones permitirán avanzar ahora hacia la rehabilitación interna de la planta, especialmente en el sistema de filtros.

Además, adelantó que el Idaan mantiene en trámite una contratación para reforzar la conducción e impulsión del agua desde la planta Rufina Alfaro hacia comunidades de Las Tablas y Guararé, zonas donde, reconoció, el agua “por décadas” no ha llegado de manera constante debido a la distancia y limitaciones de la red.

El funcionario señaló que también se realizarán múltiples empalmes y trabajos en tuberías para mejorar la distribución.

Aunque evitó dar fechas concretas para la culminación de las obras, insistió en que la entidad trabaja “arduamente” para concretar las contrataciones y emitir las órdenes de proceder lo antes posible.