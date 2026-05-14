177 años de Chiriquí: autoridades aseguran que todo está listo para la celebración en San Félix

Durante las actividades también habrá espacios para homenajear a personas que han dejado huella en distintos ámbitos dentro de la provincia, como parte de una agenda que pretende ir más allá de la celebración y convertirse en un encuentro de reafirmación cultural.

Chiriquí/El distrito de San Félix ya afina los últimos detalles para convertirse en el epicentro de la celebración por los 177 años de creación de la provincia de Chiriquí. Las actividades se desarrollarán del 23 al 26 de mayo y prometen reunir expresiones artísticas, folclóricas y actos de reconocimiento a figuras destacadas de la provincia.

De acuerdo con miembros del comité organizador y autoridades locales, la programación busca resaltar la identidad chiricana y fortalecer el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones, en una provincia que históricamente ha sido reconocida por su aporte al desarrollo económico y cultural del país.

Durante las actividades también habrá espacios para homenajear a personas que han dejado huella en distintos ámbitos dentro de la provincia, como parte de una agenda que pretende ir más allá de la celebración y convertirse en un encuentro de reafirmación cultural.

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Uno de los directivos del comité organizador destacó la importancia de transmitir valores a las futuras generaciones, señalando que “la responsabilidad, el compromiso y el trabajo honesto siempre tienen resultados positivos”.

Al enviar un mensaje a los chiricanos en esta fecha conmemorativa, los organizadores hicieron un llamado a mantener vivo el esfuerzo colectivo que caracteriza a la provincia. “Que sigamos trabajando para que Chiriquí siga siendo timbre de orgullo, no solo para nosotros, sino para el país”, expresaron.

Los organizadores esperan que la llamada “fiesta de la chiricanidad” no sea únicamente una celebración para quienes nacieron en la provincia, sino también un espacio de encuentro para todo el pueblo panameño.

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