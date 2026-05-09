Cuatro hombres quedan detenidos tras decomiso de 1,300 kilos de cocaína en Chiriquí

Además de la droga, también fueron halladas armas y se recuperaron varios vehículos que se presume eran utilizados para el transporte de la mercancía ilícita.

Un juez de garantías de la provincia de Chiriquí ordenó la detención preventiva de cuatro hombres, de entre 24 y 42 años de edad, capturados durante una operación antidrogas realizada en sectores del oriente chiricano y áreas comarcales.

La medida cautelar fue impuesta por un periodo de seis meses mientras avanzan las investigaciones relacionadas con presuntos delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, posesión ilegal de armas de fuego y manejo de explosivos.

Estos sujetos fueron aprehendidos en medio de un operativo desarrollado por unidades policiales de la Décima Octava Región Oriental y Comarcal, donde se decomisaron aproximadamente 1,300 kilogramos de cocaína. Además de la droga, se recuperaron armas de fuego y cinco vehículos que quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes.

Según lo expuesto durante la audiencia, el tribunal consideró que los imputados representan un posible riesgo para el proceso de investigación, motivo por el cual se ordenó mantener la medida de privación de libertad mientras continúan las pesquisas.

La defensa de los acusados apeló la decisión judicial y se fijó para el próximo 12 de mayo una audiencia en la que se evaluará la solicitud de cambio de medida cautelar. El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades judiciales y antidrogas en la provincia de Chiriquí.