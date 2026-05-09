Se cumplen 37 años del asesinato del sacerdote Nicolás Van Kleef en Chiriquí

El crimen ocurrió la tarde del 7 de mayo de 1989, cuando el sacerdote anunciaba mediante los altoparlantes de su vehículo el inicio de una misa en la comunidad.

Con una caminata, actos conmemorativos y mensajes en defensa de la democracia, residentes y feligreses recordaron este sábado en Santa Marta de Bugaba, provincia de Chiriquí, los 37 años del asesinato del sacerdote holandés Nicolás Van Kleef, ocurrido el 7 de mayo de 1989 durante la dictadura militar en Panamá.

La actividad reunió a miembros de la comunidad, líderes religiosos y moradores que cada año participan en esta fecha para mantener viva la memoria del sacerdote, reconocido por sus mensajes en favor de las comunidades y sus críticas al régimen encabezado por Manuel Antonio Noriega.

Van Kleef murió luego de recibir un disparo efectuado por un miembro de las desaparecidas Fuerzas de Defensa de Panamá, hecho que conmocionó al país en medio de la crisis política que atravesaba Panamá a finales de la década de 1980. De acuerdo con los registros históricos, el responsable del crimen fue identificado como Olmedo Espinosa, quien posteriormente recibió una condena de 20 años de prisión.

Durante la jornada se realizó la tradicional caminata por las calles de Santa Marta de Bugaba, actividad que simboliza la defensa de la libertad, la democracia y el legado social que dejó el sacerdote en esta comunidad chiricana. En el sitio donde se encuentra una placa en memoria del religioso y la silla de ruedas que utilizaba antes de su muerte, se desarrolló un acto protocolar en el que los asistentes recordaron su trabajo pastoral y el vínculo que mantenía con las familias del sector.

Moradores de la comunidad señalaron que la historia del sacerdote no debe desaparecer con el paso del tiempo y plantearon la necesidad de preservar la memoria de lo ocurrido como parte de la historia democrática de Panamá.

El crimen ocurrió la tarde del 7 de mayo de 1989, cuando el sacerdote anunciaba mediante los altoparlantes de su vehículo el inicio de una misa en la comunidad. Tras recibir el disparo, fue trasladado al Hospital Regional Rafael Hernández, donde falleció al día siguiente pese a los esfuerzos médicos.

A más de tres décadas del hecho, habitantes de Bugaba continúan recordando a Nicolás Van Kleef como una figura vinculada a la defensa de los derechos comunitarios y la libertad en Panamá.

*Con información de Demetrio Ábrego Samudio*