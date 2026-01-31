Detectan más de 200 productos irregulares en operativos de la Acodeco en Changuinola

Durante las inspecciones, las autoridades ubican en estanterías medicamentos de uso veterinario y productos agroveterinarios con irregularidades, además de artículos de consumo humano que incumplen normas de comercialización.

Changuinola, Bocas del Toro/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) mantiene operativos de verificación en el distrito de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, donde inspectores detectaron múltiples anomalías en productos ofrecidos en comercios de la zona.

Durante las inspecciones, las autoridades ubicaron en estanterías medicamentos de uso veterinario y productos agroveterinarios con irregularidades, además de artículos de consumo humano que incumplen normas de comercialización.

De acuerdo con los reportes preliminares, más de 200 productos de distintos rubros, incluidos medicamentos veterinarios, presentaron anomalías, a los que se suman alrededor de 100 medicamentos de uso humano detectados solo durante la última semana.

Funcionarios de la entidad señalaron que, pese a los controles, algunos establecimientos continúan incurriendo en prácticas inadecuadas. Las autoridades calificaron la situación como reiterativa y advierten que los operativos se mantendrán en la región.

Como resultado de los hallazgos, Acodeco inició procesos administrativos de investigación contra varios comercios vinculados a las irregularidades detectadas.

La entidad también exhortó a los consumidores a verificar el estado, etiquetado y condiciones de los productos antes de comprarlos, y a presentar las denuncias formales en caso de detectar posibles faltas o inconsistencias en los puntos de venta.

Con información de Nixon Miranda