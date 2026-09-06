Estudiantes de Coclé transforman la tradición de los belenes en una oportunidad de emprendimiento

Durante un taller organizado por la Universidad de Panamá, docentes en formación y artesanas con experiencia unieron su talento para crear piezas navideñas con materiales reciclados.

Provincia de Coclé/A pocos meses de la Navidad, estudiantes del Centro Regional Universitario de Coclé de la Universidad de Panamá, confeccionaron tradicionales belenes o nacimientos, durante un taller apoyado por artesanas y el Ministerio de Cultura, con el objetivo de fortalecer habilidades y explorar nuevas vías para generar ingresos.

Para el instructor Marco Chang, la iniciativa va más allá de fomentar la creatividad. “Este taller va dirigido a personas de las comunidades, auspiciado por la Universidad de Panamá. La novedad es que esta vez el Ministerio de Cultura los está acreditando como artesanos”, explicó.

Chang destacó que la práctica permite a los participantes adquirir un ingreso adicional, sirviendo como un alivio económico temporal para sus hogares.

Nidia Rangel, artesana con 39 años de trayectoria, aseguró a TVN Noticias que la asesoría del profesor Chang le ha permitido perfeccionar sus técnicas.

Por otro lado, Angelina Ortega, estudiante del Profesorado en Educación Media Diversificada, dijo que el taller la ayuda a emprender, además que ha aprendido a darle nuevo uso a los materiales. "Como docente, podré enseñar a los estudiantes a transformar un cartón que botan en algo hermoso como un nacimiento”.

Las participantes destacaron que el aprender un oficio tradicional no solo preserva la cultura, sino que transforma el talento en ingresos.

Con información de Nathali Reyes