Fallece adulto mayor por inmersión en playa Juan Hombrón

Juan Hombrón/Coclé/Un hombre murió ahogado la mañana de este domingo en playa Juan Hombrón, en el distrito de Antón, provincia de Coclé, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con los informes preliminares, la víctima era residente del distrito de Santa María, en la provincia de Herrera. Al lugar acudió personal de emergencia de un servicio privado, que realizó maniobras de reanimación; sin embargo, minutos después se confirmó el fallecimiento del adulto mayor.

Posteriormente, se presentaron en el sitio agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes coordinaron con la Fiscalía Regional de Coclé las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Con este hecho, la víctima se convierte en la segunda persona que fallece por ahogamiento en la provincia de Coclé en lo que va del año, de acuerdo con los registros oficiales.