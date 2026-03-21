Gobierno de Bukele estrecha lazos de amistad con Chiriquí y devela mural conmemorativo

En el marco de la Feria Internacional de David, autoridades y representantes diplomáticos participaron en un acto simbólico para fortalecer los lazos entre Panamá y El Salvador, mediante la develación de un mural y una placa conmemorativa.

La actividad fue organizada por el patronato de la feria en conjunto con la Embajada de El Salvador en Panamá, como parte de iniciativas orientadas a impulsar el intercambio cultural, comercial y social entre ambos países.

Un símbolo de integración regional

El acto fue presidido por la embajadora salvadoreña en Panamá, Zoraida Panameño, junto a directivos del patronato de la feria y autoridades locales, quienes destacaron que la relación bilateral ha evolucionado más allá del ámbito comercial.

Durante la ceremonia, se resaltó que estos vínculos incluyen también cooperación cultural, educativa y social, fortaleciendo la integración entre ambas naciones centroamericanas.

Relaciones en crecimiento entre Panamá y El Salvador

Aunque la embajadora no ofreció declaraciones a los medios, se conoció que esta iniciativa forma parte de una estrategia para impulsar nuevas oportunidades de intercambio económico y cultural entre Panamá y El Salvador.

Por su parte, representantes del patronato de la feria señalaron que este tipo de actividades contribuyen a consolidar una relación que se ha fortalecido en los últimos años, promoviendo la colaboración en distintos sectores.

La develación del mural y la placa conmemorativa se suma así a los esfuerzos por reforzar la identidad regional y los vínculos históricos entre ambos países, en un espacio que reúne a miles de visitantes durante el evento ferial.

**Con información de Demetrio Ábrego Samudio**