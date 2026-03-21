Hallan cadáver de un hombre a orillas del río San Félix en Chiriquí ¿Qué se sabe?

Las autoridades iniciaron una investigación por el hallazgo de un cadáver en el río San Félix, en el oriente de la provincia de Chiriquí, luego de que un ciudadano fuera encontrado sin signos vitales a orillas de este afluente.

El caso es atendido por el Ministerio Público de Panamá, en conjunto con la Policía Nacional de Panamá y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes buscan determinar la identidad de la víctima y las causas de la muerte.

Hallazgo fue reportado por pescadores

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo —aparentemente de un ciudadano de origen chino— fue encontrado por pescadores que transitaban por el área, quienes alertaron a las autoridades. Al lugar acudieron unidades policiales y personal de emergencias médicas, que confirmaron que el hombre se encontraba sin signos vitales.

El cuerpo estaba boca arriba, a un costado de una empalizada, en un punto cercano al puente sobre la Vía Interamericana, lo que generó la rápida movilización de los estamentos de seguridad.

Según informaron las autoridades, hasta ahora no existen denuncias de personas desaparecidas de origen chino en esta zona del oriente chiricano, lo que añade complejidad a la investigación.

Ante esta situación, los organismos de seguridad han decidido ampliar el perímetro de búsqueda e investigación, con el fin de recabar mayores indicios.

Cuerpo fue trasladado a la morgue judicial

Tras la inspección ocular, la recolección de evidencias y el levantamiento del cadáver, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de David. Será en este centro donde se le practicará la autopsia correspondiente, que permitirá establecer de manera oficial las causas de la muerte.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación mientras avanzan las diligencias.