Hombre de 59 años fallece en Vista Alegre tras recibir herida mortal con arma blanca en el antebrazo ¿Qué se sabe?

Versiones iniciales señalan que la víctima era un residente de calle, sin embargo la familia asegura que el hombre se dedicaba a trabajos de chapistería.

Un nuevo homicidio se registró en el distrito de Arraiján, donde un hombre de 59 años perdió la vida tras resultar herido con arma blanca durante la madrugada de este domingo 1 de febrero, en el sector de Vista Alegre.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió cerca de la estación del Metro de Vista Alegre, presuntamente durante una riña entre la víctima y otro hombre de 39 años. En medio del altercado, el fallecido recibió una herida profunda en uno de sus antebrazos.

Según las autoridades, pese a la gravedad de la lesión, la víctima caminó varios metros en busca de ayuda, pero terminó desplomándose cerca de un local comercial, en la vía principal próxima a la carretera Panamericana, donde fue encontrado la mañana de este domingo.

El subcomisario Giuders Gómez, ejecutivo de la zona policial de Arraiján, informó que alrededor de las 8:00 de la mañana se recibió una alerta sobre un hombre gravemente herido en el área. Al llegar al sitio, unidades policiales confirmaron que el sujeto presentaba una herida profusa en el brazo y coordinaron con personal del SUME 911, quienes posteriormente determinaron que ya no mantenía signos vitales.

Las investigaciones preliminares apuntan a que se trató de un hecho de violencia producto de una riña. La víctima fue plenamente identificada como un hombre de 59 años, mientras que el presunto agresor, un sujeto de 39 años, también ya ha sido identificado por las autoridades.

En cuanto a versiones iniciales que señalaban que la víctima era un residente de calle, el subcomisario Gómez aclaró que ese dato forma parte de las líneas que están siendo verificadas por los estamentos de seguridad, luego de que familiares indicaran que el fallecido no era un habitante de calle y se dedicaba a trabajos de chapistería.

Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Dirección de Inteligencia Policial mantienen activa la investigación y continúan recabando elementos de convicción para que el Ministerio Público determine la emisión de órdenes de aprehensión correspondientes.

*Con información de Yiniva Caballero*