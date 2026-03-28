Manos que construyen fe: así se vive la preparación del Domingo de Ramos en Capira

Más allá de la celebración litúrgica, la preparación del Domingo de Ramos se convierte en un espacio de encuentro comunitario.

Capira, Panamá Oeste/Con palmas, ramos y manos llenas de creatividad, feligreses de la iglesia San Pedro Labrador de Capira afinan los últimos detalles para conmemorar el Domingo de Ramos, una de las celebraciones más significativas que marca el inicio de la Semana Santa.

Desde este sábado, residentes de distintos corregimientos se han sumado a la ambientación del templo, participando activamente en la organización de los espacios donde este domingo se recordará la entrada de Jesucristo a Jerusalén.

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El párroco César de León, explicó que “nos estamos preparando para mañana celebrar este tradicional Domingo de Ramos, donde se conmemora la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén”.

La procesión iniciará a las 8:30 a., desde el parque infantil de Capira Centro, recorriendo las principales calles hasta llegar al templo parroquial, donde se celebrará la Eucaristía. “La misa iniciará aproximadamente a las 9:15 de la mañana, apenas llegue la procesión”, detalló el sacerdote.

Durante la Semana Santa, la comunidad vivirá diversas actividades religiosas. “Tendremos diferentes viacrucis con niños, jóvenes y también con los enfermos para que todos tengan la oportunidad de prepararse a vivir el Triduo Pascual”, indicó el párroco.

Además, el templo permanecerá abierto para recibir tanto a residentes como a visitantes que recorren las iglesias en estas fechas. “El templo estará listo para recibir a todas las personas que vienen a prepararse con devoción”, añadió.

Una tradición que une comunidades

Más allá de la celebración litúrgica, la preparación del Domingo de Ramos se convierte en un espacio de encuentro comunitario.

Gladys Bonilla de Pérez, quien participa en la decoración, comentó que “nos encargamos de la ambientación de la parroquia, de los arreglos del altar, el ambón y otras áreas”.

Explicó que los adornos se elaboran con materiales naturales. “Trabajamos con palmas, hojas de Brasil y diferentes pencas, hacemos diseños y luego armamos los arreglos”, señaló.

La participación es amplia y diversa, con personas provenientes de distintas comunidades. “Hay personas de Villa del Rosario, Santa Rosa, Lídice y Villa Mireya que están donando su talento”, dijo.

Algunos incluso han aprendido las técnicas por cuenta propia. “Estamos viendo tutoriales en Google para hacer las cruces, los báculos y los adornos con penca”, compartió uno de los voluntarios.

Para otros, la motivación es más profunda. Remigia Rojo, de Villa del Rosario, expresó que “para mí es una satisfacción poder participar, ayudar y compartir con los demás”.

Ese sentimiento también lo comparte Martín Gutiérrez, quien se sumó desde su comunidad en Lídice, reflejando cómo esta tradición trasciende barrios y generaciones.

Con información de Yiniva Caballero.