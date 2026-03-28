Gobierno refuerza estrategia para optimizar red de agua potable en Veraguas

Como parte de las acciones inmediatas, Orillac anunció la ejecución de un programa de rehabilitación de pozos y la instalación de tanques de reserva en centros educativos.

Santiago de Veraguas/El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, instó a la Junta Técnica de la provincia de Veraguas a respaldar de manera decidida el plan de optimización de la red de agua potable en el país, como parte de una estrategia gubernamental para atender una de las principales demandas ciudadanas.

Durante la segunda sesión ordinaria de la Junta Técnica, celebrada el viernes 27 de marzo en la ciudad de Santiago, el titular explicó que se requiere la incorporación de personal calificado que refuerce los trabajos ya iniciados en conjunto con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades).

Orillac destacó que esta iniciativa responde a la instrucción del presidente de la República, José Raúl Mulino, de ofrecer soluciones a corto plazo a las comunidades más afectadas por el histórico problema de suministro irregular de agua potable.

En la reunión se presentó un diagnóstico de la situación del abastecimiento en la provincia, así como avances en proyectos clave, entre ellos la perforación de pozos y el suministro en Puerto Mutis, distrito de Montijo. También se abordó el estado actual del Hospital Luis “Chicho” Fábrega.

El ministro estuvo acompañado por la gobernadora de Veraguas, Hildemarta Riera, y la secretaria de Asuntos Públicos del Ministerio de la Presidencia, Mercedes González, junto a directores regionales y representantes de diversas entidades estatales.

Como parte de las acciones inmediatas, Orillac anunció la ejecución de un programa de rehabilitación de pozos y la instalación de tanques de reserva en centros educativos. Para ello, solicitó el apoyo de las instituciones del Gobierno Central, que deberán aportar personal técnico como electricistas, electromecánicos, plomeros y conductores.

“Estoy pidiéndoles apoyo desde ya, porque el tema del agua a nivel nacional se está atendiendo para cumplir con una promesa y una petición que se nos hizo en campaña”, expresó el ministro, al tiempo que subrayó que el compromiso del Gobierno es trabajar para ofrecer resultados concretos a la población.

Finalmente, indicó que los esfuerzos en Veraguas serán coordinados a través de la gobernadora Riera, quien anunciará próximamente nuevas fechas para reuniones de seguimiento y ejecución del plan.