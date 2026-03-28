Menor de 17 años resulta gravemente herido tras ataque a tiros en Colón

Las autoridades mantienen operativos en el área mientras avanzan las diligencias para esclarecer este nuevo caso de violencia con arma de fuego en la provincia.

Colón, Colón/Un menor de 17 años se encuentra en estado delicado, luego de recibir varios disparos con arma de fuego en la comunidad de Villa del Caribe, en la provincia de Colón.

De acuerdo con informes policiales, el adolescente se encontraba conversando con otras personas cuando, de manera repentina, individuos armados llegaron al lugar y, sin mediar palabra, le realizaron múltiples disparos.

Tras el ataque, el menor fue auxiliado de inmediato y trasladado al cuarto de urgencias del Hospital Manuel Amador Guerrero, donde permanece bajo atención médica en condición delicada.

Al sitio del suceso acudieron unidades de la Policía Nacional de Panamá y de la Dirección de Investigación Judicial, quienes iniciaron las labores de recolección de indicios como parte de las investigaciones para dar con los responsables de este hecho violento.

Las autoridades mantienen operativos en el área mientras avanzan las diligencias para esclarecer este nuevo caso de violencia con arma de fuego en la provincia.

Con información de Néstor Miranda