Ordenan el cierre de senderos en áreas protegidas de Coclé por condiciones climáticas adversas

Asimismo, los senderos del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana también continúan cerrados temporalmente.

El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) anunció el cierre temporal de senderos en áreas protegidas de la provincia de Coclé, como medida preventiva ante las condiciones climáticas adversas que se registran en la región, caracterizadas por fuertes lluvias, brisas intensas, crecida de ríos y caída de árboles.

La decisión fue adoptada tras atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), con el objetivo de proteger la vida e integridad física de los visitantes y del personal guardaparques, ante el aumento de riesgos en senderos y zonas boscosas.

Áreas protegidas cerradas temporalmente en Coclé

De acuerdo con el comunicado oficial, los senderos permanecerán cerrados de forma preventiva en las siguientes áreas naturales:

Monumento Natural Cerro Gaital

Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera

MiAMBIENTE explicó que las actuales condiciones meteorológicas incrementan el peligro de deslizamientos de tierra, caídas de árboles, crecidas repentinas de ríos y accidentes, lo que hace inviable el acceso seguro a estas rutas naturales.

Seguridad ciudadana y monitoreo permanente

La entidad reiteró que la seguridad de la vida humana es prioritaria, por lo que hizo un llamado a la comprensión y colaboración de la ciudadanía, exhortando a respetar las señalizaciones y disposiciones del personal autorizado.

Asimismo, instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de MiAMBIENTE y SINAPROC, ante posibles nuevas medidas relacionadas con el clima.

Otros parques nacionales cerrados por el clima

MiAMBIENTE recordó que continúa el cierre temporal del mirador y los senderos del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, ubicado en la provincia de Panamá Oeste, debido a condiciones similares.

La institución también informó que, en coordinación con SINAPROC, se mantiene el monitoreo y evaluación de otros parques nacionales, que podrían ser cerrados de manera preventiva si persisten las lluvias y la inestabilidad climática. Cualquier nueva decisión será comunicada oficialmente.

Reapertura dependerá de evaluaciones técnicas

Una vez mejoren las condiciones meteorológicas y se realicen las evaluaciones técnicas necesarias que garanticen un acceso seguro, MiAMBIENTE informará oportunamente la reapertura de los senderos, para que los visitantes puedan volver a disfrutar de estas áreas protegidas.