Migración interna complica control de la malaria en Panamá

La malaria se mantiene como enfermedad endémica en regiones como el Norte de Veraguas, Panamá Este, Guna Yala y Darién, a las que se suma la comarca Ngäbe Buglé.

Veraguas./Las autoridades de salud analizan un mapa de transmisión de la malaria con información proveniente de cinco regiones endémicas del país, en un esfuerzo por comprender el comportamiento de esta enfermedad a nivel nacional.

Desde la Dirección Nacional de Control de Vectores, del Ministerio de Salud, se explicó que el análisis contempla factores como la migración laboral, comercial y educativa, así como el movimiento interno de la población, elementos que inciden directamente en la propagación del parásito.

La directora nacional de Control de Vectores, Carmen Pérez, indicó que el contagio se debe a la migración laboral y que las acciones se enfocan en las regiones con mayor cantidad de casos. Añadió que la información es “divulgada y socializada en estas regiones, porque la movilización de gente o migración interna es un factor importante que no nos ha permitido controlar los casos de malaria a nivel nacional”.

También explicó que, aunque se trata de una enfermedad parasitaria transmitida por un mosquito, su propagación depende del movimiento de personas. “Requerimos de gente que lleve el parásito en su sangre y se mueva donde haya mosquito y la gente no termina de moverse”, afirmó.

Según detalló, los repuntes de casos están ligados a dinámicas poblacionales. Mencionó que, en el caso de la comarca Ngäbe Buglé, las personas se desplazan por actividades como la zafra y el cultivo del café entre provincias y Costa Rica. En tanto, en la comarca Guna Yala, en tierra firme, los movimientos se registran hacia Panamá Este y la región metropolitana durante el periodo de carnavales.

La malaria se mantiene como enfermedad endémica en regiones como el Norte de Veraguas, Panamá Este, Guna Yala y Darién, a las que se suma la comarca Ngäbe Buglé. De acuerdo con las estadísticas, abril de 2026 inició con “más de 2 mil casos acumulados”, una cifra similar a la registrada en el mismo mes de 2025.

Las autoridades precisaron que Veraguas fue incluida como región endémica luego de que en 2024 se detectara un caso autóctono, lo que refuerza la necesidad de mantener la vigilancia epidemiológica en estas zonas.

Con información de Ney Castillo.