Más de 3 mil niños participaron en el programa Verano Feliz 2026 en Bocas del Toro

Bocas del Toro/Más de 3,000 niños participaron en el programa Verano Feliz 2026 en la provincia de Bocas del Toro, una iniciativa educativa y recreativa impulsada por el Ministerio de Educación (Meduca) con apoyo de estudiantes universitarios, quienes reforzaron contenidos académicos y coordinaron actividades deportivas durante el período de vacaciones.

El programa se desarrolló en 15 sedes y combinó refuerzo en materias básicas con espacios de recreación. De acuerdo con la entidad, los participantes recibieron apoyo en matemáticas, español, ciencias naturales y ciencias sociales, además de contenidos dirigidos a niveles de premedia y media.

Durante la jornada también se realizaron encuentros deportivos y juegos recreativos, con la participación de al menos ocho equipos escolares, como parte de una estrategia para promover la convivencia, el trabajo en grupo y la actividad física fuera del aula.

Docentes y colaboradores señalaron que la experiencia permitió integrar a estudiantes, familias y voluntarios en un entorno de aprendizaje distinto al escolar tradicional. Indicaron que las actividades buscan no solo reforzar conocimientos, sino también ofrecer alternativas de uso positivo del tiempo libre.

Padres de familia que asistieron a las actividades destacaron el valor del programa para el desarrollo social y emocional de los menores, al considerar que fomenta la recreación, el deporte y la interacción con otros niños durante el receso académico.

Los coordinadores explicaron que la iniciativa entra en su fase final tras varias semanas de ejecución y que incluye muestras de lo aprendido, entre ellas presentaciones con instructores de bandas musicales y exhibiciones de resultados académicos.

Según los responsables del proyecto, la participación de universitarios como facilitadores también representa una experiencia formativa para estos jóvenes, al permitirles aplicar conocimientos y adquirir práctica en procesos de enseñanza y acompañamiento educativo.

