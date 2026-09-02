Mujer da a luz en la sala de espera del Hospital Nicolás Solano; madre y bebé están estables

La dirección médica señaló que la paciente se encontraba gestionando un cupo en la ventanilla y que no había comunicado dolores, contracciones u otro malestar relacionado con el parto.

La Chorrera, Panamá Oeste/Una mujer dio a luz la tarde del lunes en la sala de espera del Hospital Nicolás A. Solano, mientras se encontraba tramitando un cupo para recibir atención médica.

El hecho quedó registrado parcialmente en un video difundido a través de las redes sociales, lo que generó reacciones y nuevos cuestionamientos de usuarios sobre la calidad de la atención ofrecida en el principal hospital de Panamá Oeste.

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Ante la circulación de las imágenes, la dirección médica del hospital emitió un comunicado en el que explicó que la paciente ingresó por la sala de espera y se dirigió directamente a la ventanilla para solicitar un cupo.

De acuerdo con la versión del hospital, la mujer no comunicó al personal de la ventanilla que presentaba dolores, contracciones u otro malestar relacionado con el parto. Tampoco acudió al área de urgencias, debido a que se encontraba realizando el trámite para obtener el cupo.

Mientras efectuaba la gestión, la paciente sintió repentinamente un dolor intenso que la llevó a agacharse. En ese momento se produjo el nacimiento del bebé en la sala de espera.

“De manera repentina sintió un dolor intenso que la llevó a agacharse, momento en el que se produjo el nacimiento en la sala de espera”, indicó la dirección médica.

El hospital aseguró que personal médico acudió inmediatamente para asistir a la mujer y que la atención contó con la participación de especialistas.

La madre y el recién nacido permanecen estables y en buen estado de salud, según el comunicado emitido por la instalación hospitalaria.

Con información de Yiniva Caballero.