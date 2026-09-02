Ampliación de descuentos a jubilados: Fedecámaras pide a Mulino vetar parcialmente proyecto

El gremio empresarial advierte que la propuesta afectaría la liquidez de las empresas, reduciría la recaudación tributaria y podría provocar aumentos en los precios regulares. Solicita instalar una mesa técnica con participación del sector público, los empresarios y los jubilados.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá (Fedecámaras) solicitó al presidente José Raúl Mulino aplicar un veto parcial y técnico al proyecto de ley 226, que amplía los descuentos otorgados a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La propuesta, que modifica y adiciona artículos a la Ley 6 de 1987, fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional con 47 votos a favor y uno en contra, por lo que se encuentra pendiente de la decisión del Ejecutivo.

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Fedecámaras reconoció la necesidad de proteger la calidad de vida y el poder adquisitivo de los adultos mayores frente al costo de la vida. Sin embargo, sostuvo que una política pública de alto impacto social no debe financiarse mediante medidas que afecten la liquidez del sector privado o la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Advierten afectaciones para las mipymes

El gremio señaló que el aumento de los porcentajes de descuento en farmacias, laboratorios, restaurantes y otros servicios representaría un costo directo para las operaciones diarias de las empresas.

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Según Fedecámaras, las micro, pequeñas y medianas empresas serían las más afectadas porque trabajan con márgenes de ganancia reducidos. Absorber inmediatamente los descuentos, advirtió, podría amenazar su viabilidad financiera y poner en riesgo empleos formales.

El proyecto permite que los establecimientos compensen el 100% de los descuentos mediante un crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta. Para la federación, este mecanismo no resuelve el problema de liquidez debido al tiempo que transcurriría entre la aplicación diaria del beneficio y su posterior compensación tributaria.

“El comercio asume el costo en efectivo a diario, mientras que la compensación tributaria se materializa meses o un año después, estrangulando la liquidez operativa”, indicó el gremio.

Fedecámaras también considera que la utilización masiva de estos créditos fiscales podría disminuir la recaudación tributaria neta y ejercer una mayor presión sobre el déficit fiscal.

Posible traslado a los precios

Otra de las preocupaciones planteadas está relacionada con la aplicación de descuentos obligatorios sobre productos o servicios que ya se encuentren en promoción. La federación empresarial advirtió que esta disposición podría desincentivar las ofertas dirigidas al consumidor general.

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Además, sostuvo que los establecimientos podrían verse obligados a elevar sus precios regulares para compensar la reducción de sus márgenes. Esto, según el pronunciamiento, terminaría afectando indirectamente al resto de la población y la competitividad del mercado.

Solicitan una mesa técnica

Además del veto parcial y técnico, Fedecámaras propuso instalar una mesa nacional integrada por representantes del sector público, el sector privado y las organizaciones de jubilados.

El gremio considera que esta instancia permitiría diseñar mecanismos de apoyo sostenibles, transparentes y focalizados, financiados desde el presupuesto general del Estado.

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La petición de Fedecámaras se suma a la posición de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), que solicitó al Ejecutivo vetar en su totalidad el Proyecto de Ley 226 por sus posibles efectos sobre las mipymes, el empleo, los precios y la inversión.