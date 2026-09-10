Operativo 'Delivery' en Chiriquí deja ocho aprehendidos y diez vehículos recuperados

El balance es preliminar, debido a que el operativo continúa en desarrollo.

Chiriquí, Bugaba/Ocho personas han sido aprehendidas, entre ellas, tres mujeres, y diez vehículos vinculados con la presunta comisión de varios delitos fueron recuperados durante el operativo denominado “Delivery”, desarrollado este jueves 10 de septiembre en la provincia de Chiriquí.

Las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas realizan las diligencias en conjunto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional.

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El operativo se desarrolla en 12 puntos del distrito de Bugaba. Hubo 13 diligencias. Además de las aprehensiones y la recuperación de los vehículos, las autoridades ubicaron otros indicios relacionados con las investigaciones.

Las diligencias forman parte de investigaciones iniciadas en 2025 por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y comercialización de sustancias ilícitas.

El balance es preliminar, debido a que el operativo continúa en desarrollo.