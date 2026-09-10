Reconfiguración de circuitos: diputada Brenes advierte falta de 'proporcionalidad' en la nueva distribución de curules

Según la diputada, la reconfiguración no aplica de manera uniforme el criterio de proporcionalidad electoral.

Ciudad de Panamá, Panamá/La diputada de Vamos, Alexandra Brenes, cuestionó la reconfiguración de circuitos hecha por el Tribunal Electoral (TE) y contemplada en el proyecto de ley 700, el cual fue aprobado ayer en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Explicó que al menos 11 circuitos no alcanzan el cociente electoral, pero mantendrían una curul de acuerdo con lo presentado por el Tribunal Electoral. Según la diputada, la reconfiguración no aplica de manera uniforme el criterio de proporcionalidad electoral.

Si vamos a hacer una configuración de circuitos, tiene que ser para todos, tiene que ser parejo, y eso es lo que no está pasando”, dijo.

El proyecto de ley 700 aumentaría de 39 a 41 los circuitos electorales, pero mantiene las 71 curules. La iniciativa también transforma circuitos plurinominales de Bocas del Toro y Chiriquí en uninominales.

En ese sentido, Brenes también señaló que quedaron respuestas “demasiado vagas” sobre la transformación de circuitos plurinominales de Bocas del Toro y Chiriquí en uninominales. Además, advirtió que estos últimos podrían favorecer prácticas clientelistas.

Según relató, durante la discusión se mencionaron factores como la proximidad territorial, las vías de comunicación y las actividades desarrolladas en cada región. Sin embargo, consideró que no se presentaron argumentos técnicos suficientes por parte del TE.

La diputada agregó que los circuitos uninominales pueden representar un riesgo frente a determinadas prácticas políticas.

También hay datos que hablan de que donde hay circuitos uninominales se presta muchísimo más para temas de clientelismo. Y era parte también de mis cuestionamientos ayer”, indicó.

Brenes explicó que el cociente electoral utilizado para calcular la cantidad de diputados correspondiente a cada circuito es de 43,026 electores.

Eso tiene que dividirse por los electores de cada circuito. De ahí te arroja cuánto es el número de diputados que debe existir para poder tener representación”, expresó.

En base a esa fórmula, la diputada enfatizó que fueron identificados 11 circuitos que no alcanzan el cociente necesario para obtener una curul, pero mantienen representación en la Asamblea Nacional.

Entre los circuitos que no alcanzan curul mencionados por Brenes se encuentran Atalaya, Remedios, Alanje, Boquerón, Los Pozos, Parita, Ocú, Renacimiento y Chagres.

Es decir, no llegan a tener ese uno para poder tener una representación y, sin embargo, hoy lo tienen dentro de la Asamblea. El tema es también poder reagrupar”, manifestó.

La diputada sostuvo que la necesidad de garantizar representación territorial no impide que algunos sectores puedan reagruparse en circuitos plurinominales.

“Necesitan representación; sin embargo, puedes reagrupar en circuitos plurinominales y parece que la idea hoy es seguir teniendo circuitos uninominales porque estamos agregando en este proyecto de ley y dejando solamente once plurinominales y treinta uninominales”, señaló.

Brenes afirmó que la propuesta no emplea la misma regla para configurar todos los circuitos y cuestionó la utilidad del cociente electoral si este no será aplicado de manera uniforme.

Yo me pregunto para qué entonces existe un cociente si no todos los circuitos lo van a seguir como una regla”, planteó.

También insistió en que cualquier reorganización debe efectuarse bajo criterios iguales para todo el país. “Si vamos a hacer una configuración de circuitos, tiene que ser para todos, tiene que ser parejo, y eso es lo que no está pasando”, declaró.

La diputada reconoció que la Constitución Política establece una composición de 71 diputados y que esa cifra no puede modificarse mediante el proyecto discutido.

No obstante, pese a los cuestionamientos, la diputada dejó claro que está de acuerdo con la reconfiguración de los circuitos. “Yo estoy a favor de la configuración de los circuitos, pero hay respuestas que quedaron demasiado vagas”, expresó.

¿Qué dice el proyecto de ley?

El proyecto presentado por el Tribunal Electoral deja claro que se mantienen los 71 diputados de la Asamblea Nacional, pero se reconfiguran los circuitos, aumentando diputados en algunos y disminuyendo en otros. Así las cosas de aprobarse la propuesta habrían 41 circuitos electorale sy no 39 como acualmente.

Circuitos que ganan una curul

8-6 (Panamá Este): pasa a elegir 5 diputados .

pasa a elegir . 13-1 (Arraiján): Recibe una curul adicional .

Recibe . 13-4 (La Chorrera): recibe una curul adicional .

recibe . Nuevo circuito 4-5: integrado por Tierras Altas y Renacimiento, recibe la curul que pierde Bugaba.

Circuitos que pierden una curul

8-2 (San Miguelito): queda con 6 diputados .

queda con . 8-3 (centro de la capital): queda con 4 diputados .

queda con . 8-4 (Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco): queda con 4 diputados .

queda con . 4-3 (Bugaba): pasa de dos diputados a uno.

Balance provincial